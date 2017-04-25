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На лысьвенской чулочно-перчаточной фабрике не выплачивают зарплату

зарплата

Невыплата заработной платы на лысьвенской чулочно-перчаточной фабрике стала поводом для ещё одного уголовного расследования. Напомним, первое дело по фактам задержки зарплаты следователи возбудили в мае прошлого года. Тогда были допрошены 357 работников фабрики. С января по май долг перед ними составил 11 млн 280 тысяч рублей. В настоящее время дело находится на рассмотрении в мировом суде. 19 апреля 2017 года возбуждено второе уголовное дело и вновь по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». – Поводом для этого послужил тот факт, что руководство ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» не выплачивало заработную плату более, чем 300 работникам предприятия с июля 2016-го по февраль 2017 года. Сумма задолженности – более 10 млн 300 тысяч рублей, – рассказал исполняющий обязанности руководителя лысьвенского следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю Сергей Шихов. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательств.

Метки: в Пермском крае, Общество, Деньги

Опубликовано: 25.04.2017 в 12:20 в рубрике - Новости радиоканалов

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