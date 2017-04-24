Лесные пожары: Авиация наготове
Завершена подготовка авиалесоохраны Пермского края к пожароопасному сезону 2017 года. Об этом сообщает краевое Минприроды. «Десантники- пожарные прошли наземную подготовку. Затем по итогам воздушной тренировки подтвердили свою квалификацию 22 человека. Ранее в марте завершили свою подготовку парашютисты-пожарные и летчики – наблюдатели», - отмечают в Министерстве. «Пермский лесопожарный центр» подготовил все необходимое снаряжение, пожарное оборудование, средства связи и навигации для работы авиационных служб и региональной диспетчерской службы. Заключен контракт на использование двух самолетов Ан-2 и двух вертолетов R-44 с мая по сентябрь 2017 года. Зона авиационной охраны лесов в Пермском крае занимает территорию 20 лесничеств на площади более 10 млн га. Обслуживают эту площадь 4 авиаотделения, базирующиеся в п. Гайны, п. Ныроб, г. Березники и г. Пермь.
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