В Перми появится новый приют для животных

Завершилась проверка МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». По итогам проверки глава Перми Дмитрий Самойлов распорядился организовать конкурс на замещение должности директора муниципального приюта, а также потребовал от управления по экологии усилить контроль за работой учреждения.В настоящее время УВД г. Перми по факту гибели животных возбуждено уголовное дело. Результаты проведенной администрацией города проверки будут направлены в УВД. Окончательные решения будут приняты по результатам рассмотрения уголовного дела. Кроме того, Дмитрий Самойлов объявил о решении начать проектирование нового приюта, который бы соответствовал всем современным требованиям. Он распорядился начать подготовку к разработке проектно-сметной документации нового учреждения.