Мошенники «разводят» пермяков на дорогие фильтры

Компания «НОВОГОР-Прикамье» предупреждает горожан, что в Перми участились случаи мошенничества. В частности, в микрорайоне Садовый неизвестные, представляясь сотрудниками компании, ссылаясь на плохое качество воды, предлагают жильцам приобрести и установить дорогостоящий фильтр очистки воды. «НОВОГОР-Прикамье» предупреждает, что не предоставляет услуги установки фильтров в квартирах и убедительно просит при допуске контролера компании в квартиру обязательно проверять наличие удостоверения с фотографией, заверенного синей печатью предприятия.