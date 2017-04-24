Мошенники «разводят» пермяков на дорогие фильтры
Компания «НОВОГОР-Прикамье» предупреждает горожан, что в Перми участились случаи мошенничества. В частности, в микрорайоне Садовый неизвестные, представляясь сотрудниками компании, ссылаясь на плохое качество воды, предлагают жильцам приобрести и установить дорогостоящий фильтр очистки воды. «НОВОГОР-Прикамье» предупреждает, что не предоставляет услуги установки фильтров в квартирах и убедительно просит при допуске контролера компании в квартиру обязательно проверять наличие удостоверения с фотографией, заверенного синей печатью предприятия.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
В Перми потеплеет до +19
Глава региона озаботился здоровьем жителей КУБа
В Очерском районе начался капитальный ремонт трассы М-7 «Волга»
В Перми перенесли общегородской субботник
Зону платной парковки собираются расширить
В крае пройдет горячая линия, посвященная призыву
Престижные бои по боксу по версии WSB пройдут в Перми
Китайский язык осваивают учащиеся 20 школ Прикамья
В Кунгуре проходят Грибушинские Чтения
Краевой бюджет ждут серьезные поправки
Добавить комментарий: