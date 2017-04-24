В Перми потеплеет до +19

В Перми в пятницу ожидается до +16 градусов тепла. В течение всей рабочей недели будет достаточно теплая, но дождливая погода, сообщает Гидрометцентр России. В первые три дня недели в краевом центре дневная температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. К среде потеплеет до +11 градусов. В четверг и пятницу столбики термометров достигнут отметки +16 градусов. При этом дожди ожидаются во все дни рабочей недели за исключением среды. По данным метеорологов, существенного потепления можно ожидать в выходные дни. Так, 29 и 30 апреля температура днем составит +17, +19 градусов. По предварительным прогнозам, теплыми будут и первые дни мая.