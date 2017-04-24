Глава региона озаботился здоровьем жителей КУБа
Сегодня глава региона Максим Решетников посетит города Гремячинск, Губаху и Кизел. Основным вопросом повестки рабочего визита станет повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Кизеловского угольного бассейна. Запланирован осмотр ряда больниц, после чего состоится расширенное совещание с участием представителей медицинского сообщества, органов местного самоуправления, общественности. В ходе встречи планируется совместно определить пути улучшения ситуации в сфере здравоохранения на территории КУБа, найти варианты решения проблем, которые обозначают как врачи, так и пациенты. Помимо этого, в рамках рабочей поездки запланировано обсуждение вопроса строительства ледовой аренды в Губахе, а также посещение производственной площадки ПАО «Метафракс».
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