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Глава региона озаботился здоровьем жителей КУБа

Кизел

Сегодня глава региона Максим Решетников посетит города Гремячинск, Губаху и Кизел. Основным вопросом повестки рабочего визита станет повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Кизеловского угольного бассейна. Запланирован осмотр ряда больниц, после чего состоится расширенное совещание с участием представителей медицинского сообщества, органов местного самоуправления, общественности. В ходе встречи планируется совместно определить пути улучшения ситуации в сфере здравоохранения на территории КУБа, найти варианты решения проблем, которые обозначают как врачи, так и пациенты. Помимо этого, в рамках рабочей поездки запланировано обсуждение вопроса строительства ледовой аренды в Губахе, а также посещение производственной площадки ПАО «Метафракс».

Метки: в Пермском крае, Власть, Общество, Здоровье

Опубликовано: 24.04.2017 в 11:50 в рубрике - Новости радиоканалов

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