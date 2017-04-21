В Очерском районе начался капитальный ремонт трассы М-7 «Волга»

В Очерском районе на участке дороги М-7 "Волга" Москва– Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа начался капитальный ремонт. Как сообщает Управление автомобильных дорог "Прикамье", работы продлятся до середины октября. На этот период на данном участке трассы будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Всех водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и ПДД.