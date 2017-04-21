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← В Перми перенесли общегородской субботник

В Очерском районе начался капитальный ремонт трассы М-7 «Волга»

   ямка

 В  Очерском районе на участке дороги М-7 "Волга" Москва– Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа начался капитальный ремонт. Как сообщает Управление автомобильных дорог  "Прикамье", работы  продлятся до середины октября. На этот период на данном участке трассы будет организовано  реверсивное движение со светофорным регулированием. Всех водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и ПДД. 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 21.04.2017 в 13:05 в рубрике - Новости радиоканалов

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