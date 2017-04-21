В Перми перенесли общегородской субботник

Из-за холодной погоды и возможных осадков общегородской субботник в Перми перенесён на неделю. Постановление подписал глава города Дмитрий Самойлов. 29 апреля сотрудники администрации города выйдут прибирать набережную Камы, сквер у памятника Василию Татищеву; специалисты городского управления по экологии отправятся на уборку особо охраняемой природной территории «Утиное болото». Пермские предприятия и управляющие компании уже начали уборку во дворах и на прилегающих территориях. Также в субботнике примут участие учреждения образования, культуры, территориальные общественные самоуправления.