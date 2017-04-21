Зону платной парковки собираются расширить
Городские власти проанализировали итоги работы системы платной парковки с января по март. После анализа данных в мэрии выступили с предложением увеличить льготное время на оплату парковки с 15 до 20 минут. Также предлагается изменить график работы платной парковки и сократить его на полчаса: график «с 8:30 до 19:30» заменить на график «с 9:00 до 19:00», сообщает Business Class. Кроме того, городские власти предлагают сохранить стоимость парковки и не изменять тариф на наиболее загруженных улицах. Еще одним предложением властей является расширение зоны платной парковки в центре Перми. Ее предложено дополнить участком Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до Комсомольской площади, а также продлить зону на улицах Ленина, Сибирской, Островского, Екатерининской, Луначарского, Петропавловской и Окулова.
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