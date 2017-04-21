В крае пройдет горячая линия, посвященная призыву

С 11:00 до 12:00 в приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву в Вооруженные Силы РФ. Жители Перми и края получат подробную и компетентную информацию о призыве и подготовке к нему, об отсрочках, действующих для призывников, службе по контракту и прохождении призывной медицинской комиссии. Также можно задать вопрос председателю краевого отделения «Комитета солдатских матерей». Звонки будут принимать 21 апреля с 11:00 до 12:00 по телефону (342) 217-68-90.