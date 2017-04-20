Престижные бои по боксу по версии WSB пройдут в Перми
Пермь готовится принять открытые соревнования по боксу по версии WSB. Эта серия максимально приближена к профессиональной, а ее участники не теряют любительского статуса и могут участвовать в Олимпийских играх. В этот раз на ринг спорткомплекса имени Сухарева выйдут сильнейшие представители двух стран - России и Узбекистана, участвовавшие в континентальных чемпионатах, мировых соревнованиях и Олимпийских играх. В составе нашей команды есть пермяк, представляющий закамскую школу бокса.
Соревнования такого масштаба проходят в Пермском крае уже не первый раз. В сезонах 10-11 и 11-12 годов на пермском ринге в серии WSB россияне уже встречались с боксерами из Индии и Мексики. Правительство Пермского края и Федерация бокса сделали вход на соревнования бесплатным для всех. Но из-за возможных транспортных проблем организаторы просят болельщиков выезжать заранее. Начало турнира в пятницу 21 апреля, в 19 часов.
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