Китайский язык осваивают учащиеся 20 школ Прикамья

В Пермской гимназии №2 пройдут торжества, посвященные международному Дню китайского языка.Для гостей будет прочитана лекция «Китайский язык: история и современность», докладчик – директор класса Конфуция Михаил Каменских. Лекцию «История и основы китайской каллиграфии» прочтет лауреат международных конкурсов каллиграфии Александр Морозов. Кроме этого, состоится награждение призеров Евразийской олимпиады по китайскому языку, а также победителей международного конкурса компьютерных технологий «Мои горизонты». Важным событием станет и создание городского методического объединения учителей китайского языка. Как пояснила директор гимназии Людмила Суханова, «сегодня китайский язык осваивают учащиеся 20 школ и гимназий Перми и края. Создание методического объединения – это ожидаемый и очень необходимый шаг в развитии преподавания языка в Прикамье».