В Кунгуре проходят Грибушинские Чтения

В Кунгуре проходят мероприятия XI Международного социально-культурного форума «Грибушинские Чтения. Кунгурский диалог». В Музее истории купечества прошел Круглый стол по проекту «История русско-китайской чайной торговли в центральных и юго-восточных провинциях Китая с середины XIX по на-чало XX века. По материалам российских и китайских архивов». В Центральной городской библиотеке имени Хлебникова состоялись Презентация сборника «Пермский 1917-й» (фотодокументы истории Перми и Пермского края начала ХХ века), и Открытая лекция "Литературная судьба Кирилла Тимофеевича Хлебникова", с которой выступил писатель, краевед из Москвы. Кроме того, для участников запланированы обзорная экскурсия по историческому центру города и посещение музеев.