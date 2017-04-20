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← Почему в новом спорткомплексе рухнула крыша?

Краевой бюджет ждут серьезные поправки

Антипина

Краевой бюджет увеличится на 87,5 млн руб.Об этом на заседании комитета по бюджету законодательного собрания Пермского края сообщила первый заместитель председателя правительства Прикамья Ольга Антипина. Депутаты поддержали внесение поправок в бюджет  края. Таким образом, субсидия, поступившая из федеральной казны на развитие малого и среднего предпринимательства, увеличит доходную часть краевого бюджета. В то же время расходную часть краевого бюджета в 2017 году предлагается увеличить на 4 млрд руб. Источниками закрытия бюджетных расходов в 2017 году станут предоставленная субсидия на 87,5 млн руб., 86 млн руб. от продажи акций корпорации развития Пермского края, а также 3,8 млрд из остатков бюджетных средств на 1 января 2017 года. Большую часть составляют средства дорожного фонда. Их планируется направить  на ремонт, строительство и реконструкцию автодорог в регионе, на увеличение резервного фонда правительства Пермского края, что связано с возможным увеличением затрат на мероприятия по снижению последствий паводка. На бюджетные инвестиции, также увеличится объём средств на содержание учреждений здравоохранение Прикамья. Кроме того, предлагается передвинуть часть субсидий, выданных органам местного самоуправления на создание нового реестра детских садов, с 2018-2019 годов на 2017 год, что позволит начать строительство новых садов и завершить работы на уже начатых объектах. В частности, это ускорит строительство садиков в Берёзовке, селе Ашап, ЗАТО Звёздный. Увеличение финансирования из бюджета Прикамья также коснётся графы предоставления жилья детям-сиротам, на эти нужды дополнительно выделят по 150 млн руб. ежегодно.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 20.04.2017 в 10:17 в рубрике - Новости радиоканалов

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