Почему в новом спорткомплексе рухнула крыша?
Прокуратура Пермского района завершила проверку по факту обрушения кровли спорткомплекса в поселке Ферма Пермского района, произошедшего в декабре 2016 года. Выявлено, что объект построен с многочисленными нарушениями строительных норм и правил проектирования. Обрушение кровли повлекло за собой различные деформации строения, креплений и несущих балок. По требованию прокурора незамедлительно было принято решение о прекращении эксплуатации здания и ограждении опасной территории. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме этого, органам полиции поручено проверить и дать уголовно-правовую оценку действиям виновных должностных лиц, участвовавших в приобретении некачественного объекта капитального строительства.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Решетников вступился за матерей-одиночек
Край субсидирует авиаперелеты в Минеральные Воды и Краснодар
Их так любишь ты - эти первые цветы
Пермскому Интернету исполнилось 20 лет
Глава Прикамья отправился в Кунгурский район
Большие учения: МЧС готовится к паводку
УФАС выявило нарушения в действиях перевозчиков
В Березниках мужчина погиб при проведении высотных работ
Рысенок «Амкара» стал Макаром
«Пермские моторы» направят 21 миллиард в модернизацию производства
Добавить комментарий: