Почему в новом спорткомплексе рухнула крыша?

Прокуратура Пермского района завершила проверку по факту обрушения кровли спорткомплекса в поселке Ферма Пермского района, произошедшего в декабре 2016 года. Выявлено, что объект построен с многочисленными нарушениями строительных норм и правил проектирования. Обрушение кровли повлекло за собой различные деформации строения, креплений и несущих балок. По требованию прокурора незамедлительно было принято решение о прекращении эксплуатации здания и ограждении опасной территории. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме этого, органам полиции поручено проверить и дать уголовно-правовую оценку действиям виновных должностных лиц, участвовавших в приобретении некачественного объекта капитального строительства.