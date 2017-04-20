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Решетников вступился за матерей-одиночек
Максим Решетников поручил правительству края устранить дискриминацию матерей-одиночек. На заседании правительства Пермского края глава Прикамья затронул обсуждаемую в СМИ норму об отказе в предоставлении субсидий матерям-одиночкам, у которых формально в документах отсутствует запись об отцовстве. Максим Решетников, в частности, отметил, что это по меньшей мере неоднозначная норма, поэтому рекомендовал подготовить и на ближайшее законодательное собрание вынести проект закона, который устраняет эту дискриминацию.
1 января 2017 года в силу вступили изменения в закон Пермской области «Об охране, семьи, материнства, отцовства и детства». Согласно внесенным правкам молодые мамы, родившие ребенка в возрасте от 19 до 24 лет, имеют право на получение единовременной выплаты, при условии, что они состоят в браке.
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