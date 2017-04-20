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Решетников вступился за матерей-одиночек

Решетников

Максим Решетников поручил правительству края устранить дискриминацию матерей-одиночек. На заседании правительства Пермского края глава Прикамья затронул обсуждаемую в СМИ норму об отказе в предоставлении субсидий матерям-одиночкам, у которых формально в документах отсутствует запись об отцовстве.  Максим Решетников, в частности, отметил, что это по меньшей мере неоднозначная норма, поэтому рекомендовал подготовить и  на ближайшее законодательное собрание вынести проект закона, который устраняет эту дискриминацию.

1 января 2017 года в силу вступили изменения в закон Пермской области «Об охране, семьи, материнства, отцовства и детства». Согласно внесенным правкам молодые мамы, родившие ребенка в возрасте от 19 до 24 лет,  имеют право на получение единовременной выплаты, при условии, что они состоят в браке. 

Метки: в Перми, Общество, Власть, в Пермском крае

Опубликовано: 20.04.2017 в 09:41 в рубрике - Новости радиоканалов

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