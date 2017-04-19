Большие учения: МЧС готовится к паводку
19 апреля в Прикамье пройдут командно-штабные учения МЧС по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных происшествий, связанных с паводком и природными пожарами. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в ходе трехдневных учений будут отрабатываться вопросы по оповещению и сбору личного состава, развёртыванию подвижного пункта управления и аэромобильной группировки, по взаимодействию с другими ведомствами. Мероприятия будут проходить в рамках всероссийских командно-штабных учений, решение о проведении которых принял совет безопасности РФ.
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