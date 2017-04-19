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← УФАС выявило нарушения в действиях перевозчиков

Большие учения: МЧС готовится к паводку

камгэс

19 апреля  в Прикамье пройдут командно-штабные учения МЧС по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных происшествий, связанных с паводком и природными пожарами. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в ходе трехдневных  учений будут отрабатываться вопросы по оповещению и сбору личного состава, развёртыванию подвижного пункта управления и аэромобильной группировки, по взаимодействию с другими ведомствами. Мероприятия будут проходить в рамках всероссийских командно-штабных учений, решение о проведении которых принял совет безопасности РФ.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 19.04.2017 в 12:01 в рубрике - Новости радиоканалов

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← УФАС выявило нарушения в действиях перевозчиков

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