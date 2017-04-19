УФАС выявило нарушения в действиях перевозчиков

УФАС выявило нарушения в действиях двух пермских перевозчиков. С жалобой в ведомство обратилась компания ООО «Мега-Групп», которая занимается пассажирскими перевозками по автобусному маршруту №20 «Микрорайон Новый Крым – Драмтеатр». Перевозчик обратил внимание антимонопольщиков, что, несмотря на заключенный между ним и администрацией Перми договор, на маршруте работают еще три компании: ООО «Закамский автобус-1», ООО «Закамский автобус-2», ООО «Закамский автобус-3». УФАС потребовало от данных компаний прекратить перевозки по маршруту №20 до 10 марта 2017 года. Представители компаний сообщили, что требования выполнены, однако 13 марта автобусы двух перевозчиков вновь были замечены на маршруте. В отношении двух перевозчиков УФАС возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции.