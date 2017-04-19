В Березниках мужчина погиб при проведении высотных работ
Следственные органы Прикамья проводят проверку по факту гибели мужчины при проведении высотных работ на автокране. Инцидент произошел в Березниках. По предварительным данным, вчера двое мужчин по устной договоренности с коммерческой организацией проводили работы по разбору здания на высоте. Рабочие находились в люльке, которая висела на кране. Не выдержав вес двух мужчин, люлька сорвалась и рухнула вниз. От падения с высоты один из мужчин скончался на месте, другой направлен в реанимацию. Сейчас следственный комитет проводит доследственную проверку, в ходе которой будет дана оценка роли руководителя работ, сделаны выводы об имеющихся нарушениях правил охраны труда и техники безопасности.
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