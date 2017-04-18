Рысенок «Амкара» стал Макаром
Талисман «Амкара» - «красно-черного» рысенка - переименовали в Макара. Завершился конкурс «Придумай имя Рысику», который стартовал в марте этого года. Болельщики предложили несколько десятков вариантов. По результатам голосования самыми популярными оказались Амкарик, Парамоша и Макар. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, человек, предложивший первым имя Макар для талисмана пермской команды, выиграл абонемент на все домашние игры «Амкара» в сезоне 2017/18.
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