Рысенок «Амкара» стал Макаром

Талисман «Амкара» - «красно-черного» рысенка - переименовали в Макара. Завершился конкурс «Придумай имя Рысику», который стартовал в марте этого года. Болельщики предложили несколько десятков вариантов. По результатам голосования самыми популярными оказались Амкарик, Парамоша и Макар. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, человек, предложивший первым имя Макар для талисмана пермской команды, выиграл абонемент на все домашние игры «Амкара» в сезоне 2017/18.