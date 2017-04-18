«Пермские моторы» направят 21 миллиард в модернизацию производства

«Объединенная двигателестроительная корпорация - Пермские моторы» в 2017-2025 годах планирует вложить 21,9 млрд руб. в модернизацию производства для подготовки серийного выпуска авиадвигателя ПД-14. Как следует из годового отчета компании, 4,6 млрд будут направлены на оснащение производства специализированным оборудованием - универсальными обрабатывающими центрами, которые обеспечивают изготовление сложных корпусных деталей. Предприятие также намерено направить 14,3 млрд руб. на создание системы послепродажного обслуживания. В частности, на мощностях завода будет организовано ремонтное производство, учебный центр, создана сеть распространения запасных деталей и центры техобслуживания и ремонта. Финансирование проекта планируется осуществить за счет средств федерального бюджета. Помимо этого, «ОДК-ПМ» планирует создать выделенное сборочное производство для сборки авиадвигателей ПД-14. Мощность линии составит не менее 50 комплектов в год.