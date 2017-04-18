В Краснокамске благоустроят 15 дворов

15 дворов, улица Большевистская и набережная реки Кама будут благоустроены в Краснокамске в этом году по программе Формирования современной городской среды. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы составляют 25 миллионов рублей. В качестве обязательного минимума в программу благоустройства дворов войдут работы по ремонту проездов к домам, установка на дворовых и общественных территориях скамеек, урн, дополнительного освещения. Именно эти расходы предполагается покрывать за счет средств федерального бюджета. Что же касается других элементов благоустройства - автопарковок, детских и спортивных площадок, озеленения - то для их финансирования можно будет привлекать и средства со стороны: как самих жильцов, так и предпринимателей. Напомним, что в этом году по всей территории России стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», задачи поставлены на ближайшую «пятилетку». На эти цели в рамках федерального бюджета выделено 20 млрд рублей. В Пермском крае только в 2017-м планируется благоустроить более 800 дворов и 60 общественных зон – парков, скверов, площадей, набережных. Контроль будет осуществлять специальная межведомственная комиссия, первое заседание которой прошло при личном участии главы Прикамья Максима Решетникова. В этом году в проекте участвуют 47 поселений из 38 муниципальных образований края.