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Глава Прикамья посетит Политех

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Глава Прикамья Максим Решетников посетит сегодня Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Запланировано посещение научно-образовательных центров и лабораторий, работающих по приоритетным направлениям развития вуза, таким как: авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии, добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых, фотоника, а также новому для «политеха» направлению - «наука и жизнь». После экскурсии по вузу глава региона Максим Решетников проведёт рабочее совещание с учеными университета. Отметим, на сегодняшний день в вузе введено в действие уникальное научное и высокотехнологичное оборудование, создано более 50 новых научных центров и лабораторий, позволяющих проводить исследования и разработки на мировом уровне, а также 17 малых инновационных предприятий.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.04.2017 в 16:19 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Городские фонтаны готовят к запуску

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