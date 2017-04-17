Городские фонтаны готовят к запуску

С наступлением теплой погоды «Пермблагоустройство» приступило к подготовке городских фонтанов к работе. Запуск большинства из них запланирован на 1 мая. В этом году пермяков ждут и приятные обновления. Так, в прошлом году был обновлен фонтан «Аленушка» в сквере Уральских добровольцев. Была обновлена облицовка фонтана и смонтирована светодинамическая подсветка. В этом году в полную силу заработает фонтан на Тихом Компросе, который был восстановлен в прошлом сезоне, его тестовый запуск был проведен в октябре 2016 года. Композиция фонтана состоит из 36 струй разной высоты, которые в вечернее время будут подсвечены разноцветными огнями. Работы по расконсервированию городских фонтанов уже стартовали, они включают в себя очистку чаш от мусора, проверку и установку оборудования. Запустить фонтаны в работу планируется с 1 мая, тестовые запуски начнутся после 24 апреля. С 1 мая заработает и Театральный фонтан, который вновь по вечерам будет радовать пермяков своими светомузыкальными представлениями.