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Пермские троллейбусы меняют график работы

троллейбус

В Перми меняется график работы трех троллейбусных маршрутов. Так, с 12 апреля троллейбусы №8 в последний рейс выходят по будням в 22:00 с площади Дружбы и 21:30 с «Велты», по выходным - в 21:58 и 21:30 соответственно.  С сегодняшнего дня изменится движение троллейбуса №13 (площадь Дружбы – микрорайон Парковый). С 19:00 до 21:00 по будням, следуя по бульвару Гагарина в сторону площади Дружбы, троллейбусы вместо отправления в депо будут идти через Северную дамбу до Центрального рынка, откуда уже направятся в депо. Таким образом будут скорректированы четыре рейса. На маршруте №12 будет скорректирован один утренний рейс - от микрорайона Парковый он будет прибывать на остановку Обвинская в 7:50 утра.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.04.2017 в 17:16 в рубрике - Новости радиоканалов

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