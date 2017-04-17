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← Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков

Сертификаты помогут сэкономить

сертификат

С 17 апреля в Перми открываются пункты выдачи сертификатов на оздоровление и отдых детей.  Родителям нужно будет подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи. Отметим, что бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется. Очередной шаг – подача заявления в любой из 27 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации. При этом стоимость сертификата будет определяться исходя из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи. Следующим шагом станет выбор лагеря из реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. Такой реестр будет размещен на сайте министерства социального развития Пермского края. Последнее– покупка путевки и передача сертификата представителю лагеря. Важно отметить, что передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено. Подробная информация  размещена на сайте администрации Перми в разделе «Семья и детство»/ «Оздоровительная кампания»/ «Куда отправить ребенка отдыхать». 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.04.2017 в 13:03 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков

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