Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков

Весенняя призывная кампания в разгаре. Как рассказал военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин, в этом году в ряды вооруженных сил призовут свыше трех тысяч человек. Более 85% всех призывников пройдут службу в военных частях министерства обороны, остальные – в других министерствах и ведомствах. Большинство будет призвано для комплектования сухопутных войск – это более 1700 человек. Более 250 человек направятся на службу в ракетные войска стратегического назначения. В воздушно-десантные войска задание по набору в этом году небольшое – около 30 человек, но оно будет увеличено. В части центрального подчинения отправится около 200 человек, в воздушно-космические силы – около 200 человек, в военно-морской флот – 12 человек, – сообщил Анатолий Мочалкин. По словам военкома, большинство пермских призывников будут служить в западном военном округе. 20% пермяков отправятся служить в центральный военный округ, 5% пройдут службу в южном военном округе и около 16% отправятся на Дальний Восток. Кроме того, 26 призывников пройдут альтернативную службу – юноши будут работать санитарами, почтальонами и дворниками. В этом году министерство обороны особую роль отдает снаряжению призывников: каждый срочник получит банковскую карту, персональную электронную карту, а также полный комплект обмундирования. Продлится весенний призыв до 15 июля.