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«КЭС-БАСКЕТ»: Суперфинал стартовал

баскетбол

С 16 апреля  в Перми стартует Суперфинал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» десятого юбилейного сезона. 34 лучшие школьные баскетбольные команды России, Монголии и Киргизии будут оспаривать первенство и главный приз – командную поездку на «Финал четырех» Евролиги, который пройдет в Стамбуле в мае этого года. В недельную программу Суперфинала входит не только спортивная часть, но и обучающая программа, мастер-классы и встречи с олимпийскими чемпионами. В финальный день соревнований 22 апреля состоится «Матч звезд» – матч сборной Пермского края и «Сборной друзей «КЭС-БАСКЕТа». 

Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Опубликовано: 17.04.2017 в 12:00 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Родители соликамских школьников сдали ЕГЭ

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