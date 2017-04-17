Родители соликамских школьников сдали ЕГЭ

Родителей соликамских выпускников пригласили сдать ЕГЭ по русскому языку. «Пробный госэкзамен» прошел на базе школы № 17. Как пояснили в городском отделе развития общего образования, «Основной целью мероприятия является ознакомление родителей с самой процедурой сдачи ЕГЭ, демонстрация структуры и содержания контрольных материалов, которые, кстати сказать, состоят только из тех заданий, которые могут продемонстрировать, насколько сформирована языковая компетенция у выпускника, насколько грамотно и четко он умеет излагать мысли, насколько широк его лексический запас». В отличие от одиннадцатиклассников, которые пишут ЕГЭ по русскому в течение трех с половиной часов, родителям будет дано всего лишь 40 минут. Результаты будут объявлены сразу. Кроме того, специальная комиссия, проверяющая работы, в которую входят лучшие учителя города по русскому языку, помогут разобрать все ошибки в работах.