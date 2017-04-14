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Без тормозов: ГАИ проверила пермские автобусы

автобус

Прикамские автоинспекторы проверили 1600 автобусов.  За несколько дней рейда 115 транспортных средств были запрещены к эксплуатации, в том числе 18 по причине неисправности рулевого управления и 17 – тормозной системы. Автоинспекторы проверяли не только техническое состояние авто, но и соблюдение водителями правил дорожного движения. Выявлено более 650 нарушений ПДД. 24 раза водители не пропустили пешеходов. Трое человек управляли автобусом без водительского удостоверения соответствующей категории. За первые три месяца этого года в Прикамье по вине водителей автобусов произошло 23 аварии, в результате которых погиб один человек и более 30 получили ранения.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.04.2017 в 14:34 в рубрике - Новости радиоканалов

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