Остановить аресты бизнесменов без доказанной вины
В России действует статья, запрещающая содержать предпринимателей под стражей до суда. Трактуя закон в свою пользу, суды игнорируют ее. Разъяснения Генпрокуратуры, президиумов Верховного Совета Российской Федерации продолжают саботироваться. В России проводится адвокатская акция "СтопАрест". В гостях у Пермского медиаклуба - уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов.
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