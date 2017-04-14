Остановить аресты бизнесменов без доказанной вины

В России действует статья, запрещающая содержать предпринимателей под стражей до суда. Трактуя закон в свою пользу, суды игнорируют ее. Разъяснения Генпрокуратуры, президиумов Верховного Совета Российской Федерации продолжают саботироваться. В России проводится адвокатская акция "СтопАрест". В гостях у Пермского медиаклуба - уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов.