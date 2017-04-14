Учитель года: Кто займет педагогический Олимп?

Во Дворце детского и юношеского творчества сегодня состоится торжественная церемония закрытия XXVIII краевого конкурса «Учитель года-2017», где и станет известно имя абсолютного победителя, который отправится этой осенью в Москву на всероссийский этап конкурса. За годы существования конкурса в региональном этапе приняли участие порядка 4 тысяч учителей. В этом году конкурс предоставил возможность проявить себя педагогам в семи номинациях: «Педагог дошкольной образовательной организации», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог-психолог», «Социально-педагогическая номинация», «Лидер в команде». Для участия в конкурсе заявилось 187 педагогов из 44 муниципалитетов Прикамья. После подведения результатов заочного этапа 49 конкурсантов-финалистов из 16 муниципалитетов края соревновались за звание самых лучших в своей профессии. Впервые абсолютный победитель краевого конкурса «Учитель года 2017» получит премию Главы Пермского края в размере 500 тыс. рублей, победители в остальных шести номинациях также получат денежные премии и образовательные стажировки. Отметим, за последние 5 лет три пермских педагога становились лауреатами Российского конкурса и вошли в число 15 лучших педагогов России: в 2012 – Ирина Баскевич, учитель географии СОШ № 7 г. Перми; в 2015 – Роман Азманов, учитель физической культуры СОШ № 2 г. Перми; в 2015 – Ольга Корчагина, учитель истории гимназии № 3 г. Перми.