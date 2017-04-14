Пермь - город баскетбола
Пермь - город баскетбола. Как выстроить баскетбольную лестницу, чтобы ребята, увлеченные игрой, могли дорасти до профессионалов? Разговор в радиостудии "Вести-ФМ Пермь" будет интересен прежде всего болельщикам "Пармы".
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Пермь - город баскетбола. Как выстроить баскетбольную лестницу, чтобы ребята, увлеченные игрой, могли дорасти до профессионалов? Разговор в радиостудии "Вести-ФМ Пермь" будет интересен прежде всего болельщикам "Пармы".
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Пермь - город баскетбола
Баскетбольный клуб Парма - уникальный проект. 80% игроков выросли в Перми или Пермском крае. Как становятся профессиональными баскетболистами?
|смотреть читать14.04.2017 в 13:15
Новый иск «Вивату» - на 156 миллионов
Иск на 156 млн руб. к Вивату предъявил крупный пермский поставщик чая и кофе. Ранее иск на 177 млн руб. предъявил другой крупный оптовый поставщик продуктов питания.
|читать14.04.2017 в 12:39
Оханский метеорит вернулся
В экспозицию Пермского краеведческого музея вернули оханский метеорит. В 19 веке его исследованием занимался Дмитрий Менделеев.
|смотреть читать14.04.2017 в 11:45
Дальневосточные деликатесы - для охотников, рыбаков и не только
Уникальные снасти ручной работы и деликатесы с Дальнего Востока - на Пермской ярмарке открылась ежегодная выставка «Охотник и рыболов».
|смотреть читать14.04.2017 в 11:26
Страшная находка в детском саду: Жители отходят от шока
Жуткое утро выдалось у жителей дома по адресу Костычева, 25 в Перми. На лестнице черного входа в детский сад повесился молодой человек.
|смотреть читать14.04.2017 в 10:37
Бюджетные деньги любят особый счет
На встрече премьер-министра Дмитрия Медведева и главы Пермского края Максима Решетникова обсуждали, на что пойдут рекордные 11 миллиардов.
|смотреть читать13.04.2017 в 09:39
В столице услышали пермскую оперную диву
Москвичи услышали хиты молодой оперной дивы.
|смотреть читать12.04.2017 в 15:18
Максим Решетников и Алексей Миллер обсудили вопросы газификации края
В Москве состоялась рабочая встреча главы Пермского края Максима Решетникова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
|читать12.04.2017 в 14:25
Специальный тариф: В Крым за 3500
Пермяки могут купить авиабилет в Крым по специальному тарифу. Предложением могут воспользоваться отдельные категории граждан.
|смотреть читать11.04.2017 в 14:45
«Время первых»: Космонавты могли сгореть, как спички
Главные роли в фильме Время первых исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. Часть съемок прошла на территории Прикамья.
|смотреть читать11.04.2017 в 14:20
Встреча двух театральных студий
Новый иск «Вивату» - на 156 миллионов
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