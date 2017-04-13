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← В Пермском крае запустили проект «Сельский учитель»

Чистый Четверг: готовимся к Пасхе

яйца

Каждый день Страстной седмицы особо почитаем у православных христиан, и имеет свое значение, связанное со значимыми событиями в жизни Иисуса Христа. Сегодняшний день называется Великим, или Чистым четвергом. Традиционно считается, что сегодня необходимо привести тело и душу в чистоту, вымыть дом, выбросить ненужные вещи. Конечно, когда мы живем в мире, где водные процедуры принимаются ежедневно, особый смысл этого действия несколько утрачивает силу, но не в духовном очищении. Православные идут на причастие в храм утром и вечером. Еще одна традиция – красить яйца в ночь на пятницу, готовить кличи, чтобы следующие два дня посвятить себя молитве. Если угощение удалось, то и весь год будет хорошим.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.04.2017 в 15:26 в рубрике - Новости радиоканалов

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← В Пермском крае запустили проект «Сельский учитель»

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