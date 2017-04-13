В Пермском крае запустили проект «Сельский учитель»

В 2017 году впервые в Пермском крае реализуется проект «Сельский учитель». Участники конкурсного отбора – учителя в возрасте до 35 лет (включительно), имеющие стаж работы по специальности не менее 5 лет, желающие переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и устроиться на работу в сельскую школу. Участники проекта должны отработать в сельской школе после переезда не менее 5 лет. По результатам конкурсного отбора 25 учителей Пермского края получат по 1 миллиону рублей на строительство или приобретение жилья в сельской местности (но не более фактически понесённых затрат). В проекте участвуют сельские школы, имеющие вакансии на 1 сентября 2017 года. Три школы Красновишерского района участвуют в этом проекте:«Вайская средняя школа» (вакансии – учитель русского языка и литературы, математики, биологии и химии), «Верх-Язьвинская школа» (учитель английского языка, физкультуры) и «Североколчимская школа» (учитель физкультуры и ОБЖ). Всего в приказе 176 школ, более 250 вакансий. Приём документов от желающих участвовать в проекте – с 11 по 17 мая 2017 года организован в Институте развития образования Пермского края (г.Пермь, ул.Екатерининская, 210).