В Пермском крае запустили проект «Сельский учитель»
В 2017 году впервые в Пермском крае реализуется проект «Сельский учитель». Участники конкурсного отбора – учителя в возрасте до 35 лет (включительно), имеющие стаж работы по специальности не менее 5 лет, желающие переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и устроиться на работу в сельскую школу. Участники проекта должны отработать в сельской школе после переезда не менее 5 лет. По результатам конкурсного отбора 25 учителей Пермского края получат по 1 миллиону рублей на строительство или приобретение жилья в сельской местности (но не более фактически понесённых затрат). В проекте участвуют сельские школы, имеющие вакансии на 1 сентября 2017 года. Три школы Красновишерского района участвуют в этом проекте:«Вайская средняя школа» (вакансии – учитель русского языка и литературы, математики, биологии и химии), «Верх-Язьвинская школа» (учитель английского языка, физкультуры) и «Североколчимская школа» (учитель физкультуры и ОБЖ). Всего в приказе 176 школ, более 250 вакансий. Приём документов от желающих участвовать в проекте – с 11 по 17 мая 2017 года организован в Институте развития образования Пермского края (г.Пермь, ул.Екатерининская, 210).
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Кто возглавил рейтинг перевозчиков?
В Пермь вернулось похолодание
Роспотребнадзор проводит Дни открытых дверей для предпринимателей
Пермские ученые работают над созданием импортозамещающего лекарства против ВИЧ
«Возвращение» Оханского метеорита
Максим Решетников и Алексей Миллер обсудили вопросы газификации края
«Актуальный Палех» разрушает шаблоны
Билет на балет
Чем потомки порадуют победителей ?
В Пермском крае готовят к закрытию последнюю ледовую переправу
Добавить комментарий: