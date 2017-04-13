Кто возглавил рейтинг перевозчиков?

В Перми составили рейтинг маршрутов общественного транспорта. При оценке работы пермских перевозчиков за первые три месяца года учитывалось соблюдение расписания и процент выполненных рейсов. «Гортранс» утверждает, что расписание автобусных маршрутов соблюдается в 95,5% случаев. Показатель регулярности движения автобусных маршрутов составляет - 99,9%, трамваев и троллейбусов 99,3%. При этом лучше всех в Перми работают автобусные маршруты № 10, 17, 27, 63. Среди аутсайдеров оказались перевозчики, работающие на маршрутов №: 7, 6, 22, 24, 53, 15, 20 и 8, причем четыре из этих маршрутов обслуживают отдалённые Кировский и Дзержинский районы Перми. Как рассказал начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов, « В случае, если перевозчик систематично не соблюдает расписание, то есть нарушает условия договора, к нему могут быть применены штрафные санкции. В среднем ежемесячно выписывается до 30 штрафов перевозчикам. Наиболее частым нарушением является несоблюдение утренних и вечерних рейсов. Так, например, некоторые перевозчики из списка аутсайдеров выполняют первые утренние рейсы всего на 78%. Однако стоит отметить, что при составлении рейтинга перевозчики редко оказываются в аутсайдерах повторно». Полностью рейтинг перевозчиков можно посмотреть на сайте муниципального учреждения«Гортранс».