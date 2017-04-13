В Пермь вернулось похолодание с дождем и снегом.Днем по краю температура опустится до +3…+8, в Перми до +5…+7. Будет дуть сильный ветер и пойдут дожди. Самым холодным днем этой недели станет воскресенье - в Перми столбик термометра опустится до 0°. Дождь может смениться снегом. По предварительным прогнозам, следующая неделя также будет дождливой.