Роспотребнадзор проводит Дни открытых дверей для предпринимателей

В течение этой недели в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю и его территориальных отделах проводится акция «Дни открытых дверей для предпринимателей». Цель акции - оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса в пределах компетенции Управления. В рамках акции в Перми запланировано проведение ряда семинаров.Также в рамках акции проводится горячая линия по вопросам, находящимся в компетенции органов Роспотребнадзора. Более подробная информация размещена на сайте ведомства - 59.rospotrebnadzor.ru.