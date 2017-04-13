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Роспотребнадзор проводит Дни открытых дверей для предпринимателей
В течение этой недели в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю и его территориальных отделах проводится акция «Дни открытых дверей для предпринимателей». Цель акции - оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса в пределах компетенции Управления. В рамках акции в Перми запланировано проведение ряда семинаров.Также в рамках акции проводится горячая линия по вопросам, находящимся в компетенции органов Роспотребнадзора. Более подробная информация размещена на сайте ведомства - 59.rospotrebnadzor.ru.
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