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Роспотребнадзор проводит Дни открытых дверей для предпринимателей

Роспотребнадзор

В течение этой недели в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю и его территориальных отделах проводится акция «Дни открытых дверей для предпринимателей». Цель акции - оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса в пределах компетенции Управления. В рамках акции  в  Перми запланировано проведение ряда семинаров.Также в рамках акции  проводится горячая линия по вопросам, находящимся в компетенции органов Роспотребнадзора.  Более подробная информация размещена на сайте ведомства - 59.rospotrebnadzor.ru. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 13.04.2017 в 14:01 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Пермские ученые работают над созданием импортозамещающего лекарства против ВИЧ

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