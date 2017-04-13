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Пермские ученые работают над созданием импортозамещающего лекарства против ВИЧ

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Совместный проект ЗАО «Медисорб» и Пермского национального исследовательского политехнического университета по разработке и созданию импортозамещающего производства препаратов для лечения ВИЧ-инфекций стал победителем конкурса по созданию высокотехнологичного производства. Сумма субсидии из федерального бюджета составляет 95 млн. руб. Промышленный фармацевтический кластер,  в рамках которого реализуется данный проект, стал первым промышленным кластером, созданным на территории региона и поддержанным Минпромторгом России.

Метки: в Перми, Общество, Наука и техника, Здоровье

Опубликовано: 13.04.2017 в 09:13 в рубрике - Новости радиоканалов

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