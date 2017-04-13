Пермские ученые работают над созданием импортозамещающего лекарства против ВИЧ
Совместный проект ЗАО «Медисорб» и Пермского национального исследовательского политехнического университета по разработке и созданию импортозамещающего производства препаратов для лечения ВИЧ-инфекций стал победителем конкурса по созданию высокотехнологичного производства. Сумма субсидии из федерального бюджета составляет 95 млн. руб. Промышленный фармацевтический кластер, в рамках которого реализуется данный проект, стал первым промышленным кластером, созданным на территории региона и поддержанным Минпромторгом России.
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