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← Максим Решетников и Алексей Миллер обсудили вопросы газификации края

«Возвращение» Оханского метеорита

метеорит

В Пермском крае упал метеоритТолько 125 лет назад. 30 августа 1887 г. в окрестностях села Таборы в бывшем Оханском уезде Пермской  губернии при совершенно ясном небе произошло множественное падение Оханского метеорита - он вошел в атмосферу и рассыпался на сотни кусков - метеоритный дождь. В городе Оханске, в деревне Таборы и в других местах выпали черные оплавленные камни, весом от 0,8 кг. до 245 кг.

Пермяки и гости города вновь смогут увидеть знаменитый Оханский метеорит. Фрагмент этого небесного тела будет представлен в экспозиции Музея пермских древностей. «Возвращение» метеорита состоится в День космонавтики.  По разным данным, его вес был от 200 до 600 кг. Осколки метеорита находятся в разных музеях мира и частных коллекциях.  Оханский метеорит изучал сам Дмитрий Иванович Менделеев, и именно с этого небесного тела началась наука метеоритика.  Сейчас энтузиасты проводят экскурсии к месту падения этого космического объекта.  

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 12.04.2017 в 14:47 в рубрике - Новости радиоканалов

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← Максим Решетников и Алексей Миллер обсудили вопросы газификации края

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