«Возвращение» Оханского метеорита

В Пермском крае упал метеорит! Только 125 лет назад. 30 августа 1887 г. в окрестностях села Таборы в бывшем Оханском уезде Пермской губернии при совершенно ясном небе произошло множественное падение Оханского метеорита - он вошел в атмосферу и рассыпался на сотни кусков - метеоритный дождь. В городе Оханске, в деревне Таборы и в других местах выпали черные оплавленные камни, весом от 0,8 кг. до 245 кг.

Пермяки и гости города вновь смогут увидеть знаменитый Оханский метеорит. Фрагмент этого небесного тела будет представлен в экспозиции Музея пермских древностей. «Возвращение» метеорита состоится в День космонавтики. По разным данным, его вес был от 200 до 600 кг. Осколки метеорита находятся в разных музеях мира и частных коллекциях. Оханский метеорит изучал сам Дмитрий Иванович Менделеев, и именно с этого небесного тела началась наука метеоритика. Сейчас энтузиасты проводят экскурсии к месту падения этого космического объекта.