«Возвращение» Оханского метеорита
В Пермском крае упал метеорит! Только 125 лет назад. 30 августа 1887 г. в окрестностях села Таборы в бывшем Оханском уезде Пермской губернии при совершенно ясном небе произошло множественное падение Оханского метеорита - он вошел в атмосферу и рассыпался на сотни кусков - метеоритный дождь. В городе Оханске, в деревне Таборы и в других местах выпали черные оплавленные камни, весом от 0,8 кг. до 245 кг.
Пермяки и гости города вновь смогут увидеть знаменитый Оханский метеорит. Фрагмент этого небесного тела будет представлен в экспозиции Музея пермских древностей. «Возвращение» метеорита состоится в День космонавтики. По разным данным, его вес был от 200 до 600 кг. Осколки метеорита находятся в разных музеях мира и частных коллекциях. Оханский метеорит изучал сам Дмитрий Иванович Менделеев, и именно с этого небесного тела началась наука метеоритика. Сейчас энтузиасты проводят экскурсии к месту падения этого космического объекта.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Максим Решетников и Алексей Миллер обсудили вопросы газификации края
«Актуальный Палех» разрушает шаблоны
Билет на балет
Чем потомки порадуют победителей ?
В Пермском крае готовят к закрытию последнюю ледовую переправу
Медицинский десант: В крае работает выездная поликлиника
Внимание всем!
Подайте! Мошенники собирают деньги на строительство мнимого храма
Клещи пошли в наступление
Южные авиарейсы: субсидии будут?
Добавить комментарий: