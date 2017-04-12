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Максим Решетников и Алексей Миллер обсудили вопросы газификации края

встреча

В Москве состоялась рабочая встреча главы Пермского края Максима Решетникова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.Стороны обсудили инвестиционную деятельность компании в регионе. В 2012–2016 годах общий объем инвестиций «Газпрома» в Пермском крае превысил 59 млрд руб. На эти средства проводилась, в частности, реконструкция газопроводов-отводов «Оханск - Киров», «Чусовой - Березники - Соликамск - 1» и «Чусовой - Березники - Соликамск - 2», а также газопровода-отвода к Пермской ГРЭС. В текущем году объем инвестиций в регионе запланирован на уровне 2,4 млрд руб. На встрече был рассмотрен ход газификации Пермского края. Отмечено, что в 2005–2016 годах «Газпром» направил на эти цели около 5 млрд руб. В частности, в регионе построены 28 межпоселковых газопроводов, а также объекты автономной газификации в Карагайском, Ильинском и Сивинском районах.   В настоящее время «Газпром» ведет строительство в крае четырех межпоселковых газопроводов - в Добрянском, Кишертском, Октябрьском и Ординском районах. На эти цели планируется направить 200 млн руб. Продолжается разработка проектно-сметной документации для сооружения еще девяти газопроводов.  

Метки: в России, Экономика, Власть

Опубликовано: 12.04.2017 в 14:25 в рубрике - Новости радиоканалов

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