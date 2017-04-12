«Актуальный Палех» разрушает шаблоны

Пермская Арт-резиденция представляет первый персональный выставочный проект Ярослава Пикулева «Актуальный Палех». Это одиннадцатая экспозиция, реализуемая в рамках экспериментального проекта «Вход» при поддержке администрации Перми. Проект представляет собой выставку современного искусства Палеха, родины лаковой миниатюры. Однако на выставке будут представлены не шкатулки, а масштабные живописные работы на дереве, ломающие устоявшийся шаблон. «Во многом выставка стремится развеять шаблон в восприятии Палеха только через лаки и миниатюру, для автора в первую очередь – это особое «место силы», где постоянно хочется творить и созидать, - отметили организаторы выставки. Выставка продолжит работу до 7 мая. Открытие экспозиции в 18 часов.