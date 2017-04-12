Билет на балет
В Перми начнётся продажа билетов на Гала-концерт Дягилевского фестиваля. Билеты поступят в продажу в 11:00 в кассе и на сайте Пермского театра оперы и балета. Закрытие фестиваля состоится 25 мая. Ожидается выступление звезд мирового балета Дианы Вишнёвой и Натальи Осиповой. Они исполнят главные партии в балетах Стравинского «Петрушка» и «Жар-птица». За билетами на Дягилевский фестиваль традиционно выстраиваются длинные очереди. Так произошло, когда стартовали продажи билетов на открытие фестиваля в этом году.
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