Чем потомки порадуют победителей ?

Заседание оргкомитета «Победа» прошло в администрации края под председательством главы Прикамья Максима Решетникова. В повестке были вопросы проведения праздничных мероприятий в Перми и крае. С докладами о предстоящих событиях выступили глава Перми Дмитрий Самойлов и министр культуры Галина Кокоулина.

Отдельно была рассмотрена тема комплексной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, в числе первоочередных мер - решение квартирного вопроса. Федеральным бюджетом Пермского края в 2017 году предусмотрены средства в объёме 112 миллионов рублей, достаточных для обеспечения жильём 83 ветеранов.



Как было отмечено на заседании оргкомитета, в 2017 году вопрос обеспечения жильём ветеранов войны в Пермском крае будет снят с повестки дня. Средства уже направлены в муниципалитеты и непосредственно к 9 мая сертификаты получат 41 «очередник», остальные - до конца текущего года. Также, в преддверии Дня Победы глава региона объявил о решении единовременно выплатить из резервного фонда правительства края ветеранам и труженикам тыла по три тысячи рублей. Всего на эти цели будет направлено порядка 72 миллионов рублей. Помощь получат 24 тысячи ветеранов и тружеников тыла Пермского края.