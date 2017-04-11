В Пермском крае готовят к закрытию последнюю ледовую переправу
11 апреля закрылась переправа протяженностью 600 метров, соединяющая поселок Тюлькино с деревней Тюлькино в Соликамском районе.
В целях обеспечения безопасности, для недопущения и предотвращения несчастных случаев, проезд любого авторанспорта и переход людей по ним запрещается.
На месте выезда на переправу с обеих берегов вместо разрешающих дорожных знаков установлены дорожные знаки - "Въезд запрещен", "Переход и переезд по льду запрещен".
В выходные в целях безопасности закрылись переправы через реку Чусовая вблизи населённых пунктов ВерхнеЧусовские Городки и Сёла.
К закрытию в скором времени планируется последняя из оставшихся переправ - в Гайнском районе.
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