Медицинский десант: В крае работает выездная поликлиника

13 территорий за три месяца текущего года посетила выездная поликлиника Пермской краевой клинической больницы. Бригада медиков принимали пациентов в Полазне, Чусовом, Березниках, Губахе, Березовке, Кишерти, Гремячинске, Керчево, Большой Соснове, Александровске, Карагае, Осе и Пермском районе. В работе выездной поликлиники приняли участие более 70 врачей-консультантов, в том числе «узкие» специалисты: ревматологи, офтальмологи, гастроэнтерологи и аллергологи. Осмотрено более полутора тысяч пациентов, проведено 723 диагностических исследования. Главная задача таких «выездных приёмов», в первую очередь, - это помощь местным врачам в диагностике, а также выявление заболеваний, которые требуют дополнительного обследования или оперативного лечения. Напомним, в настоящее время в крае работают 5 выездных поликлиник – Пермской краевой клинической больницы, краевой детской больницы, онкодиспансера, краевого госпиталя ветеранов войн и Коми-Пермяцкой больницы.