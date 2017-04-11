12 апреля в Перми пройдёт проверка готовности систем экстренного оповещения. Первые сирены жители города услышат в 11:30. В 11:50 прозвучит голосовое оповещение «Внимание всем!»». Сигнал продлится 2 минуты 45 секунд. При звуках сирены пермяков просят не беспокоиться – проверка системы оповещения носит учебный характер. В мэрии напоминают, что при запуске системы оповещения необходимо включить телевизионный канал «Россия-1» или настроить радиоприемник на «Радио России».