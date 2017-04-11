Подайте! Мошенники собирают деньги на строительство мнимого храма

В Перми мошенники собирают деньги на строительство мнимого храма. На электронную почту горожан стали приходить письма с просьбой оказать финансовую помощь на строительство храма в честь святителя Феофана Затворника, которое якобы ведется уже несколько лет в микрорайоне Нагорный. В письме содержится ссылка, по которой всем желающим предлагается пожертвовать любую сумму, однако при этом не указаны адреса для обращения, имя настоятеля и банковские реквизиты, а перевод предлагается сделать на неизвестный счет через одну из платежных систем. При этом на сайте говорится, что строительство ведется по благословению Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского. «Пермская епархия официально заявляет, что никакого строительства храма в честь святителя Феофана Затворника в микрорайоне Нагорный не ведется. Данный сайт является мошенническим. Вся информация по данному сайту будет передана в правоохранительные органы».