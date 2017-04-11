Клещи пошли в наступление
В Пермском крае открылись лаборатории по исследованию клещей. Как сообщает Роспотребнадзор, современные методы позволяют исследовать любого паразита на присутствие возбудителей клещевого вирусного энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза. Первый случай присасывания клеща был зафиксирован в конце марта в Чайковском. Дачница обнаружила клеща после посещения участка. В прошлом году сезон активности клещей продлился до октября, в медицинские учреждения обратились около 15 тысяч жителей Пермского края. В 2015-м году пострадавших было в полтора раза больше. В Перми лаборатории по исследованию клещей работают в «Центре гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в краевой клинической инфекционной больнице. Также в Перми, Краснокамске, Губахе и Соликамске открыты заборные пункты без снятия клеща.
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