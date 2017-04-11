Южные авиарейсы: субсидии будут?

В Прикамье прошло интернет-голосование за субсидируемый из краевого бюджета авиарейс из Перми. У жителей региона поинтересовались, какой рейс должен стать дешевле. В число предложенных направлений попали Симферополь, Сочи, Анапа, Минеральные Воды, Краснодар, Волгоград и Ростов-на-Дону. Кроме того, при голосовании можно выбрать другой город России или заграничный рейс. По предварительным данным, лидером в голосовании на сайте краевого правительства является Симферополь. За столицу Крыма проголосовало более 39% респондентов. На втором месте находится Сочи – 18%. На третьем – международные направления – за них проголосовали 16% пермяков. После завершения «общенародного» интернет-голосования краевой минтранс проведет расчет пассажиропотока и определит два южных направления. Ориентировочная дата начала полетов по субсидируемым маршрутам – июнь 2017 -го.